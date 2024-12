Après la chute de Bachar al-Assad, les Syriennes tiraillées entre espoir et inquiétude

information fournie par France 24 • 13/12/2024 à 16:26

Les Syriens et Syriennes se réjouissent de la chute de Bachar al-Assad. Après 54 ans de règne du clan Assad, c’est enfin la liberté pour la population qui se libère d’une dictature sanglante qui a assuré son pouvoir grâce aux arrestations arbitraires, à des jugements expéditifs et à la torture. Mais alors que le groupe Hayat Tahrir el-Cham (HTC) parade en libérateur dans le pays, les convictions de son chef, Abou Mohammed al-Joulani, islamiste convaincu et ancien membre d’al-Qaïda, inquiètent les Syriennes et une partie de la communauté internationale, qui redoutent que les droits des femmes ne soient, une fois de plus, les grands perdants de la guerre civile.