Antivax, démocraties fracturées ? "Convois de la liberté" d'Ottawa à Paris

information fournie par France 24 • 09/02/2022 à 20:43

Les convois de manifestants antivax et anti-passe sanitaire au Canada font des émules en Nouvelle-Zélande et en France. Ces "convois de la liberté" - comme ils s'autoproclament - paralysent la capitale canadienne depuis cinq jours. Ottawa a déclaré l'état d'urgence. À Wellington ce mardi, un mouvement équivalent bloquait la capitale néo-zélandaise. En France, un convoi se prépare à rouler vers Paris et pour certains à rejoindre Bruxelles pour une "convergence européenne" le lundi 14 février.