Angola : le lourd héritage de la guerre civile

information fournie par France 24 • 06/05/2022 à 11:47

Il y a 20 ans s’achevait en Angola l'une des guerres les plus longues, les plus brutales et les plus meurtrières du siècle dernier. En 27 ans, ce conflit a fait près d'un million de morts, 4 millions de déplacés, et a laissé un pays en ruine : en 2002, 60 % des Angolais n'avaient pas accès à l'eau potable, 30 % des enfants mourraient avant l'âge de 5 ans. Le pays a-t-il remonté la pente et tourné la page des années noires ? Un reportage de Clément Bonnerot.