Amazon : consacré par la crise ?

France 24 • 17/11/2020 à 20:44

Y aura-t-il un Black Friday avant Noël ? Venu des États-Unis, cet évènement commercial s'est imposé au fil des ans comme une tradition en France. Question d'autant plus importante pour les commerçants, fermés pour cause de confinement, qui espèrent bien pouvoir rouvrir le 27 novembre - jour du Black Friday - pour éviter qu'Amazon ne rafle tout le marché. Le géant de la vente en ligne est vu comme le grand profiteur de la crise sanitaire, au point qu'une pétition et une tribune d'ONG et d'élus appellent à faire barrage à Amazon. Faut-il avoir peur du mastodonte du e-commerce ?