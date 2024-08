Alors que l'UE tente de détacher la Serbie de l'orbite russe, elle restera "un pays entre-deux"

information fournie par France 24 • 31/08/2024 à 13:17

La Serbie a signé jeudi l'achat de douze avions de combat Rafale sous le regard du président français Emmanuel Macron, en visite à Belgrade pour concrétiser plusieurs accords économiques avec ce pays des Balkans qui conserve des liens amicaux avec la Russie. Décryptage avec Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), responsable des études liées aux questions de défense, à l’Europe de la défense et à l’OTAN, à l’industrie d’armement et aux ventes d’armes. Monsieur Maulny est également membre du comité éditorial de La Revue Internationale et stratégique.