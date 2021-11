Alimentation : les pénuries se multiplient, les prix flambent

information fournie par France 24 • 11/11/2021 à 13:54

C’est une denrée que l’on a beaucoup acheté, stocké, consommé pendant les périodes de confinement. Comme beaucoup de produits alimentaires, les pâtes voient leur prix grimper. Et la flambée des prix pourrait s’accélérer ces prochains mois, en raison d'une chute des récoltes de blé dur à l'échelle mondiale. D'autres matières premières voient aussi leur prix grimper comme les huiles et le sucre. Tout cela risque d'entraîner une progression encore plus rapide de l'inflation à travers le monde.