information fournie par France 24 • 10/06/2022 à 17:13

Une ONG béninoise a organisé un stage pour apprendre les méthodes et les techniques de l'agriculture durable. Des pratiques de plus en plus pertinentes, alors que l’Afrique de l'ouest est en proie aux sècheresses et fait face à sa pire crise alimentaire depuis 10 ans.