information fournie par France 24 • 22/09/2024 à 13:06

Après des décennies de travaux précurseurs et salvateurs sur les maladies infectieuses comme le SIDA, les épidémiologistes sud-africains Quarraisha et Salim Abdool Karim remportent le prestigieux prix Lasker pour le service public, l'une des plus hautes distinctions décernées dans le domaine de la recherche médicale.