information fournie par France 24 • 10/01/2022 à 12:03

Ils avaient promis la paix et la prospérité aux Afghans, un gouvernement inclusif respectueux des droits des femmes. C'est finalement privées de la plupart de leurs droits que ces dernières observent, cinq mois après leur retour à Kaboul, les Taliban les plus durs occuper l'ensemble des pouvoirs dans un pays en crise et en proie à la misère et la famine. Les Taliban peuvent-ils encore sauver l'Afghanistan ? Les réponses de nos reporters et notre grand témoin.