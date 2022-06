Afghanistan : la grande détresse de la population victime de malnutrition

information fournie par France 24 • 13/06/2022 à 15:31

Selon les Nations unies, la faim menace 23 millions d'Afghans, parmi lesquels 10 millions d'enfants qui ont un besoin urgent d'aide pour survivre. Depuis le début de 2021, les organisations humanitaires ont pu aider 8,2 millions de personnes en leur fournissant une assistance alimentaire, notamment des rations alimentaires d'urgence, et des compléments pour les mères allaitantes et leurs nourrissons. Cette aide se réduit comme peau de chagrin et la situation, qui n'a cessé de s'aggraver depuis la prise du pouvoir par les Taliban en août 2021, atteint un seuil critique, comme le montre ce reportage dans le nord-ouest du pays.