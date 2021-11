Afghanistan : dans la vallée du Panchir, les habitants sont plongés dans la misère

information fournie par France 24 • 29/11/2021 à 15:25

La vallée du Panchir est synonyme de résistance en Afghanistan - hier contre l'armée soviétique et ces derniers mois contre les Taliban. Mais depuis peu, cette résistance a capitulé et la vallée est aujourd'hui désertée. Bazarak, la capitale provinciale, est devenue une ville fantôme. Face aux Taliban qui patrouillent sur la route principale, les habitants, plongés dans la misère, se trouvent sous surveillance constante. Le reportage de Sonia Ghezali, Shahzaib Wahlah et Solène Chalvon Fioriti.