Affaires Kohler et Dupond-Moretti, l'opposition multiplie les appels à la démission.

information fournie par France 24 • 05/10/2022 à 13:30

Le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler et le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti ont tous deux été mis en cause par la justice pour prise illégale d'intérêts. Peuvent-ils garder la confiance du président Macron ? Pour en débattre, Marc Perelman reçoit l'éditorialiste Pierre Jacquemain et Guillaume Daret, journaliste politique à France Télévisions. Au menu également de cette émission, la guerre déclarée au sein d'Europe Écologie-Les Verts entre Julien Bayou et Sandrine Rousseau.