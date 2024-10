information fournie par France 24 • 04/10/2024 à 18:26

Le viol, c’est le péché originel du patriarcat, l’outil-clé de la domination exercée par les hommes sur les femmes. En effet, les violeurs sont des hommes dans plus de 96 % des cas, et les victimes sont des femmes dans 88 % des cas. Et dans la grande majorité des affaires de viol, l’agresseur est une personne connue de l’agressé·e. À la lueur sordide de l’affaire Pélicot, on essaie de mieux comprendre ce crime avec l’avocate pénaliste Rachel-Flore Pardo et l’essayiste Valérie Rey-Robert.