France 24 • 10/06/2024 à 15:43

Comment débloquer l’ascenseur social ? Comment permettre à chacun d’atteindre la position qu’il mérite, et non celle dont il hérite ? L’accès à l’éducation est la mère de toutes les batailles. Exemple : La Chance, une association française qui permet aux jeunes les plus modestes de préparer les écoles de journalisme.