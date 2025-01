A peine investi, Donald Trump enfourche son cheval de bataille économique

information fournie par France 24 • 20/01/2025 à 22:59

Après avoir prêté serment pour son deuxième mandat, Donald Trump a prononcé un discours annonçant ses intentions politiques et économiques. Et avec lui, il le dit, "L'âge d'or de l'Amérique commence". Parmi ses premières mesures, l'annulation du "green deal" de Joe Biden pour la transition énergétique et le retour de la grande époque des énergies fossiles signalé par un triomphant "Drill, baby, drill !" ("on va creuser, bébé, on va creuser !"). Le 47è président des Etats-Unis entend aussi reprendre ses guerres commerciales là où il les a laissées - que ce soit avec la Chine, l'Union européenne, le Canada ou le Mexique... Un autre axe de son mandat a été clairement énoncé par la présence, au tout premier rang derrière la famille, des barons de la Silicon Valley : Mark Zuckerberg et Jeff Bezos notamment, et bien sûr le "président officieux" Elon Musk.