À l'Affiche à Cannes : "L'Amour ouf" entre Adèle Exarchopoulos et François Civil

information fournie par France 24 • 23/05/2024 à 20:48

Nouveau rendez-vous depuis le Festival de Cannes avec le couple le plus attendu de cette 77ème édition : Adèle Exarchopoulos et François Civil. Deux des acteurs les plus en vus du moment réunis sur le tapis rouge pour “L’amour ouf” de Gilles Lellouche. L’acteur devenu réalisateur avait charmé la Croisette il y a trois ans avec son film “Le grand bain”. Il fait son entrée en compétition avec ce nouveau long-métrage. On y suit la rencontre de Jackie et Clotaire. Tombés amoureux à l’adolescence, la vie va mettre leur amour à rude épreuve. Également au programme de cette émission, une rencontre avec Pierre Niney et un point sur les chances françaises de remporter la Palme d'or !