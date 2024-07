information fournie par France 24 • 13/07/2024 à 10:36

L'armée israélienne a indiqué samedi poursuivre ses opérations dans la bande de Gaza et notamment à Gaza-ville, où un correspondant de l'AFP a constaté des tirs d'artillerie et de drones israéliens. Plus au nord, des témoins avaient vu vendredi des soldats se retirer de certains quartiers de Gaza-ville, principale ville du territoire palestinien où une soixantaine de corps ont été découverts dans deux secteurs ravagés par les combats, d'après la Défense civile.