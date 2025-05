A Computex, la tech progresse et navigue en eaux géopolitiques troubles

information fournie par France 24 • 20/05/2025 à 23:00

C'est le plus grand salon de l'actualité informatique et technologique, et cette année, l'intelligence artificielle y est la star... mais les semi-conducteurs continuent de rappeler leur importance, dans un double contexte de tensions régionales et de guerre commerciale avec les Etats-Unis. L'importance de Taïwan sur ce marché conducteurs l'expose au courroux de Donald Trump autant qu'elle lui assure la protection américaine contre les risques de blocus ou d'invasion de la Chine.

Parallèlement, les entreprises taïwanaises hésitent entre deux stratégies contraires. Foxconn a choisi d'investir en Inde et d'y délocaliser une partie de sa production chinoise pour éviter les surtaxes douanières américaines. D'autres, comme TSMC, essaient plutôt d'amadouer l'ami américain avec des investissements aux Etats-Unis.