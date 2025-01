information fournie par France 24 • 27/01/2025 à 15:56

Il y a 80 ans, le monde découvrait l’horreur des camps et les déportés juifs rentraient chez eux. Mais leur retour est passé inaperçu dans le flot des milliers de prisonniers résistants ou travailleurs forcés. Les Français préfèrent célébrer le retour des héros plutôt que d’entendre l’horreur qui s’était déroulée dans les camps. David Gilberg a rencontré des historiennes et une rescapée de 98 ans qui lui a raconté son retour en France et les difficultés auxquelles elle a fait face.