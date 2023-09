730 millions de dollars pour la rénovation de l'axe routier Addis-Djibouti

information fournie par France 24 • 27/09/2023 à 18:17

730 millions de dollars viennent d'être accordés par la Banque mondiale pour rénover l'axe routier Addis-Djibouti, un tronçon essentiel de 900 km pour l'Éthiopie. Plus de 95 % des échanges import-export du pays, en volume, empruntent ce corridor. Cette voie vitale est actuellement en mauvais état et inadaptée à l'augmentation du trafic de camions. La route est le seul accès à la mer et au port de Djibouti, un accès indispensable au commerce international. C'est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est.