information fournie par France 24 • 15/09/2023 à 17:39

En 48 heures, plus de sept mille migrants ont débarqué sur l’île de Lampedusa, en Italie. Pour Marie-Laure Basilien-Gainche, professeure de droit public, spécialiste de l’immigration et invitée de France 24, "on va avoir des négociations difficiles sur les derniers éléments du pacte européen sur la migration et l’asile." Explications.