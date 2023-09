50 ans du hip-hop : retour aux sources à New York (épisode 1)

information fournie par France 24 • 11/09/2023 à 17:00

Cette semaine, France 24 célèbre les 50 ans du hip-hop. Plus qu’un genre musical, c'est un phénomène mondial. Commerce, sport, mode, politique… son influence est partout. L’équipe de "À l’Affiche !" a tourné une série de quatre émissions entre New York et Paris, sur les traces de cette culture née dans les rues du Bronx au début des années 1970 et devenue la musique la plus écoutée au monde. Dans le premier épisode, Louise Dupont remonte à la source et rencontre l’un des pionniers du genre : le DJ et producteur Grandmaster Flash.