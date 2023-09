50 ans du hip-hop : le rap à la française, de IAM à Gazo en passant par Booba (épisode 4)

information fournie par France 24 • 14/09/2023 à 15:32

Après trois émissions new-yorkaises, À l’Affiche ne pouvait faire l’impasse sur l’histoire du hip-hop en France. Dans ce 4e et dernier épisode de notre série spéciale sur les 50 ans du hip-hop, Louise Dupont opère un retour dans le temps en compagnie de Juliette Fievet, spécialiste du rap et présentatrice de l’émission "Légendes urbaines". Des pionniers comme Dee Nasty, Cut Killer ou Sydney et son émission culte H.I.P.H.O.P. jusqu’à la scène actuelle ultra-populaire, en passant par les incontournables IAM, Suprême NTM et Booba, découvrez comment le rap est devenue la musique la plus écoutée dans l’Hexagone.