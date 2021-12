30 ans de la chute de l'Union soviétique : Staline regretté en Russie ?

information fournie par France 24 • 20/12/2021 à 15:44

Le premier volet de notre série consacrée à l'anniversaire des 30 ans de la chute de l'Union soviétique se déroule sur les rives de la Volga, en Russie. Depuis 2014 et l'annexion de la Crimée par laRussie, les statues et les bustes du dictateur soviétique se multiplient à travers le pays. Certains redoutentle renouveau de son culte sur fond d'archives qui demeurent en grande partie fermées et d'une lumière loin d'être faite sur les exactions commises par son régime. Ex-agent du KGB, ex-patron du FSB -les services secrets soviétiquespuis russes -,Vladimir Poutine ne cache pas sa nostalgie pour l'époque soviétique. Mais alors qu'il estlui-même accusé d'user des mêmes méthodes contre ses opposants, son régime entretient un rapport ambigu à Staline.