information fournie par Boursorama • 10/04/2024 à 15:50

100% ETF, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF, présente une toute nouvelle série intitulée "Et si c'était vous ?".

Dans cet épisode, Youssef, âgé de 34 ans, partagera son expérience en tant qu'investisseur, et Charlotte GROSSEAU, responsable commerciale Ishares France et Monaco chez BlackRock, en profite pour rappeler les recommandations utiles en matière financière quand on débute.

Vidéo sponsorisée.