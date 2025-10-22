information fournie par Reuters • 22/10/2025 à 14:24

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Caterpillar, Dell Technologies, Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Caterpillar, Dell Technologies et Netflix, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Caterpillar Inc CAT.N : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif 560

* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de

surpondération; PT $172

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan relève le prix cible de 605 $ à 625 $

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 1275 $ contre 1300 $ auparavant

* Valmont Industries Inc VMI.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 400 $ à 415 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M MMM.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 185 à 199 dollars

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève le prix cible de 160 à 180 dollars

* 3M Co MMM.N : Mizuho relève le cours cible de 155 $ à 160 $

* 3M Co MMM.N : RBC augmente le prix cible de 120 $ à 130 $

* 3M Co MMM.N : UBS relève le cours cible de 184 $ à 190 $

* AES Corp. AES.N : Barclays relève le cours cible de 14 $ à 15 $

* Albemarle ALB.N : Citigroup relève le cours cible de 75 $ à 95 $

* Alector Inc ALEC.O : BTIG ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Alector Inc ALEC.O : TD Cowen réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Alector Inc ALEC.O : William Blair ramène l'évaluation de "surperformance" à

"performance du marché"

* Ameren Corp. AEE.N : Barclays augmente le prix cible de 100 $ à 111 $

* American Water Works Company, Inc. AWK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 134 $

contre 128 $

* Americold Realty Trust COLD.N : Barclays réduit le prix cible à 17 $ contre 20 $

* Applovin Corp APP.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note

d'achat; objectif 705

* Badger Meter BMI.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 207 $ à 197 $

* Badger Meter Inc BMI.N : Stifel augmente la note d'achat de "hold" à "buy

* Badger Meter Inc BMI.N : Stifel augmente le prix cible de 208 $ à 215 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 5 $ à 10 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 37 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 15$ contre 18

* BOK Financial Corp BOKF.O : KBW réduit le cours cible à 116 $ contre 118 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : Stephens réduit le prix cible à 118$ de 122

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 35 à

36 dollars

* Brinker International EAT.N : Barclays ramène le prix cible de 170 à 145 dollars

* Brookfield Renewable Corporation BEPC.N : Barclays relève le cours cible de 31 $ à 35 $

* Capital One Financial COF.N : Barclays relève le cours cible à 271 $, contre 257 $

auparavant

* Capital One Financial COF.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 240 $,

contre 224 $ auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le cours cible à 265 $, contre 255

$ auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 237 $ contre

235 $ auparavant

* Capitol Federal Financial CFFN.O : Piper Sandler prend une note neutre; objectif de 7 $

* Caterpillar Inc CAT.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du

secteur; cible 560

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : KBW augmente le prix cible de 53 $ à 55 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Barclays réduit le prix cible de 74 $ à 64 $

* Celcuity, Inc. CELC.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 66 $ à 77 $

* Centerpoint Energy CNP.N : Mizuho augmente le prix cible de 40 $ à 42 $

* Chesapeake Utilities Corp CPK.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Barclays réduit le prix cible de 53 $ à 43 $

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Susquehanna augmente le prix cible à 155$ de 140

* Cms Energy Corporation CMS.N : Barclays relève le cours cible à 82 $ contre 78 $

* Coca-Cola Co KO.N : Evercore ISI relève le cours cible de 78 à 82 dollars

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève le cours cible de 83 à 84 dollars

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève le cours cible de 80 $ à 81 $

* Coca-Cola Co KO.N : RBC augmente le prix cible de 76 $ à 78 $

* Coca-Cola Co KO.N : TD Cowen relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Coca-Cola Co KO.N : UBS relève le cours cible de 80 $ à 82 $

* Coherent Corp COHR.N : Susquehanna relève le cours cible de 120 à 150 dollars

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à

"conserver

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays réduit le prix cible de 107 à 105 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : Jefferies augmente le prix cible de 135 $ à 140 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : Mizuho relève le cours cible à 120 $, contre 116 $

auparavant

* Crown Holdings Inc CCK.N : Raymond James relève le prix cible de 110 à 115

dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : Truist Securities augmente le prix cible à 126 $

contre 118 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : UBS augmente le prix cible à 125 $ contre 117 $

* Danaher DHR.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 250 dollars contre

235 dollars

* Danaher Corp DHR.N : Barclays relève le cours cible de 225 à 250 dollars

* Danaher Corp DHR.N : Jefferies relève le cours cible à 245 dollars, contre 230 dollars

auparavant

* Danaher Corp DHR.N : JP Morgan relève le cours cible à 270 $, contre 260 $ auparavant

* Danaher Corp DHR.N : TD Cowen relève le cours cible à 260 $, contre 250 $ auparavant

* Deere & Co DE.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif

de prix de 542 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note de

surpondération; PT $172

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 250 $ à 270 $

* Dine Brands Global DIN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 22 à 29 dollars

* Dominion Energy D.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Duke Energy Corp DUK.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

150

* Dutch Bros Inc. BROS.N : Barclays réduit le prix cible de 92 $ à 65 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies réduit le prix cible de 130 à 125 dollars

* Edison International EIX.N : Barclays relève le cours cible de 65 $ à 69 $

* Elevance Health ELV.N : Jefferies relève le prix cible de 370 à 401 dollars

* Elevance Health, Inc. ELV.N : Barclays réduit le prix cible de 395 $ à 385 $

* Entergy ETR.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 111 $

* Equifax EFX.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 285 $ à 258 $

* Equifax Inc EFX.N : BMO réduit le prix cible de 251 $ à 245 $

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies réduit le prix cible de 275 $ à 272 $

* Equifax Inc EFX.N : JP Morgan réduit le prix cible de 272 $ à 260 $

* Equifax Inc EFX.N : Stifel réduit le prix cible de 295 $ à 253 $

* Eversource Energy ES.N : Jefferies relève le cours cible à 60 $ contre 54 $

* Exelon Corp EXC.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Expedia Group Inc EXPE.O : Wedbush relève le cours cible de 220 à 230 dollars

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Citigroup relève le cours cible de 53 à 60

dollars

* First Solar Inc FSLR.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat;

cible 286 $

* FirstEnergy FE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 47 $ contre 45 $

* FS KKR Capital Corp FSK.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 22 $, contre 24 $

auparavant

* Galapagos NV GLPG.O : Leerink Partners relève le prix cible de "market

perform" à "outperform"

* Galapagos NV GLPG.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 40$ de 29

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 40 à 57

dollars

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : BTIG relève le cours cible de 35 à 50 dollars

* Gartner Inc. IT.N : Barclays ramène son objectif de cours à 270 dollars, contre 320

dollars auparavant

* Gartner Inc. IT.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de

pondération

* General Electric GE.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 360 dollars

contre 350 dollars auparavant

* General Electric Co GE.N : UBS relève l'objectif de cours à 366 $ contre 344 $

auparavant

* General Motors GM.N : Barclays relève le cours cible à 85 $ contre 77 $

* General Motors Co GM.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 65 $ contre 58

$

* General Motors Co GM.N : UBS relève l'objectif de cours à 85 $ contre 81 $

* Genuine Parts Co GPC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 146 $

contre 143 $

* GM GM.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 65$ de 50

* GM GM.N : Mizuho augmente le prix cible à 78$ de 67

* GM GM.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 66 $ de 48

* GM GM.N : RBC augmente le prix cible à 86$ de 77

* GM GM.N : TD Cowen relève le cours cible de 92 $ à 100 $

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 60 $ à 90 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : Citigroup relève le prix cible de 62 $ à 70 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* H2O America HTO.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Halliburton HAL.N : HSBC relève l'objectif de cours de 23 à 30 dollars

* Halliburton HAL.N : HSBC relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Halliburton Co HAL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 31 $ contre 29 $

auparavant

* Halliburton Co HAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 28 à 30 dollars

* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève le cours cible de 25 à 27 dollars

* Halliburton Co HAL.N : Stifel relève le prix cible de 27 à 32 dollars

* Halliburton Co HAL.N : Susquehanna relève le prix cible de 27 à 29 dollars

* Halliburton Co HAL.N : TD Cowen relève le prix cible de 35 à 38 dollars

* Halliburton Co HAL.N : UBS relève l'objectif de cours à 24 $ contre 23 $

auparavant

* Hanmi Financial Corp HAFC.O : KBW relève le cours cible de 29 à 30,5 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 375 à 465

dollars

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Piper Sandler initie avec une note neutre; PT $24

* Hologic Inc HOLX.O : Jefferies relève le prix cible de 65 $ à 76 $

* Hologic Inc HOLX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 78 $ contre 80 $

* Hologic Inc HOLX.O : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Hologic Inc HOLX.O : Raymond James abaisse le prix cible de "surperformer" à

"performer" sur le marché

* HP Inc HPQ.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Idacorp Inc IDA.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 157

$

* Impinj Inc PI.O : Susquehanna augmente le prix cible de 180 à 235 $

* Intel INTC.O : Wedbush relève le cours cible de 19 à 20 dollars

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG relève le cours cible de 529 à 589

dollars

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Jefferies relève le prix cible de 550 à 560 dollars

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan relève le prix cible de 605 à 625 dollars

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 593 à

600 dollars

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Mizuho relève le prix cible de 520 à 575

dollars

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler relève le prix cible à 610 $, contre 595

$ auparavant

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Raymond James augmente le prix cible à 603 $

de 592 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC augmente le prix cible de 615 $ à 625 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Truist Securities relève le prix cible de 525

$ à 620 $

* Jack in the Box Inc. JACK.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 17$ contre 19

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : RBC réduit le prix cible de 55 $ à 52 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible

32 $

* Knowles Corp KN.N : Susquehanna relève le cours cible de 18 $ à 23 $

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 75 à 67 dollars

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Susquehanna augmente le prix cible de 65 $ à 85 $

* Lineage Inc. LINE.O : Barclays réduit le prix cible de 51 $ à 47 $

* Lockheed Martin LMT.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 517 $ contre 519

$

* Lockheed Martin Corp LMT.N : UBS réduit le prix cible à 513 $ contre 514 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Susquehanna relève le cours cible de 140 à 190 dollars

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Raymond James réduit le prix cible de 250 $ à 240 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Stifel réduit le prix cible de 250 à 240

dollars

* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays réduit le prix cible de 247 $ à 244 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Stephens réduit le prix cible à 85 $ contre 86 $

* Mattel Inc MAT.O : D.A. Davidson réduit le cours cible à 25 $ contre 30 $

* Mattel Inc MAT.O : Jefferies ramène le prix cible de 25 à 23 dollars

* McDonald's Corp. MCD.N : Barclays relève le cours cible de 360 à 362 dollars

* Mercantile Bank Corp MBWM.O : Raymond James réduit le prix cible de 55 $ à 52

$

* MGM Resorts International MGM.N : Stifel réduit le prix cible de 50 $ à 47 $

* Microsoft MSFT.O : Citigroup relève le cours cible à 682 $ contre 680 $

* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Stifel relève le cours cible de 92 $ à 97

$

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays relève le prix cible de 108 à 109 dollars

* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen relève le prix cible de 94 $ à 96 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 105 à 106 dollars

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan abaisse le cours cible à 1275 $ contre 1300 $

* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 1400$ contre 1500

* Netflix Inc NFLX.O : Rosenblatt Securities augmente l'objectif à 1 530,00 $

contre 1 515,00 $

* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush réduit le prix cible à 1400 $ de 1500 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

de 98

* Nextracker Inc NXT.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 102

* Nisource, Inc. NI.N : Barclays augmente le prix cible de 44 $ à 46 $

* Northrop Grumman NOC.N : JP Morgan relève le prix cible de 585 $ à 640 $

* Northrop Grumman Corp NOC.N : UBS relève le prix cible de 769 $ à 770 $

* Northwest Natural Holding Co NWN.N : BTIG initie avec une note d'achat; prix cible de

53

* OGE Energy Corp. OGE.N : Barclays augmente le prix cible de 47 $ à 51 $

* Omada Health, Inc. OMDA.O : Barclays relève le prix cible de 24 $ à 28 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : Moffettnathanson relève le prix cible de 5 $ à 90 $

* ONEOK Inc OKE.N : RBC réduit le prix cible de 88 $ à 79 $

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève le cours cible de 103 à 108 dollars

* Paccar Inc PCAR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 97 $ à 108 $

* Paccar Inc PCAR.O : UBS augmente le prix cible de 100 $ à 103 $

* Pennymac Financial Services PFSI.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 135 à

138 dollars

* Pennymac Financial Services Inc. PFSI.N : Barclays relève l'objectif de 136 $ à 139 $

* Peoples Bancorp Inc PEBO.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note

d'achat; objectif de 33 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Barclays réduit le prix cible de 120 à 118 $

* Philip Morris PM.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 175 $ de 182 $

* Philip Morris PM.N : Stifel réduit le prix cible à 180 $, contre 186 $ auparavant

* Portland General Electric Co POR.N : BTIG initie avec une note d'achat; prix cible 52

* Portland General Electric Company POR.N : Barclays augmente le prix cible de 43 $ à 47

$

* PPL Corp PPL.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 44 $

* Preferred Bank PFBC.O : Stephens relève le cours cible de 100 $ à 102 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Needham initie une couverture avec une note

d'achat; objectif de 175

* Prologis Inc PLD.N : Citigroup relève le prix cible de 140 à 145 dollars

* PSEG PEG.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 98

* PTC Inc PTC.O : Baird relève le cours cible de 242 $ à 255 $

* Public Service Enterprise Group PEG.N : Barclays relève l'objectif de cours de 82 à 87

dollars

* Pultegroup Inc PHM.N : Citigroup réduit le prix cible à 135 $ contre 143 $

* Pultegroup Inc PHM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 136 $ contre 123 $

* Qualcomm QCOM.O : Susquehanna relève le cours cible à 200 $ contre 190 $

* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays relève le cours cible de 190 à 195 dollars

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Jefferies augmente le prix cible de 200 $ à 215 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Truist Securities augmente le prix cible de 195 $ à 205 $

* RBB Bancorp RBB.O : KBW relève le cours cible de 21 $ à 23 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 46 $

contre 43 $

* RTX RTX.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 195 $ à 200 $

* RTX Corp RTX.N : UBS relève l'objectif de cours à 202 $ contre 197 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève le cours cible de 60 à 180 dollars

* Sempra SRE.N : BMO relève le cours cible de 95 $ à 99 $

* Sempra SRE.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 106

* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup augmente le prix cible de 1 234 $ à 1 243 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Barclays réduit le prix cible à 115 $ de 160 $

* Shoals Technologies Group SHLS.O : Needham initie la couverture avec une note

d'achat; PT 12 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Stifel initie une couverture avec une note

d'achat; PT 25

* Southern Co SO.N : BTIG initie la couverture avec une note neutre

* Spire Inc SR.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 99

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : BMO réduit le prix cible de 170 $ à 120 $

* Starbucks Corp. SBUX.O : Barclays réduit le prix cible de 115 $ à 95 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : BMO augmente le prix cible de 155 $ à 167 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies augmente le prix cible de 165 $ à 180 $

* Stratégie MSTR.O : Citigroup initie la couverture avec une note d'achat; objectif de

prix de 485

* Stryker Corp SYK.N : Barclays relève le prix cible de 443 $ à 453 $

* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60$ contre

55

* Sweetgreen Inc. SG.N : Barclays ramène le cours cible de 10 à 8 dollars

* T1 Energy Inc TE.N : BTIG relève le cours cible de 3 à 7 dollars

* T1 Energy Inc TE.N : Needham initie la couverture avec une note d'achat;

objectif de prix 6

* Tempus AI Inc TEM.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 70 $ à 105 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 213 à 235

dollars

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays réduit son objectif de cours à 14$ contre 15

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Jefferies réduit le prix cible à 28 $ contre 34 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Mizuho réduit le prix cible à 9$ de 14

* Texas Instruments TXN.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 185 $, contre

190 $ auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 226 $ contre 236 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies réduit le prix cible de 185 à 180 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : JP Morgan ramène le cours cible à 210 $, contre 225 $

auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho ramène le cours cible à 145 $, contre 150

$ auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : Morgan Stanley ramène le cours cible à 175 $, contre 192

$ auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : Rosenblatt Securities ramène le cours cible à

200 $, contre 245 $ auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : Stifel réduit le prix cible à 170 $, contre 185

$ auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen ramène le cours cible à 200 $, contre 210 $

auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : Truist Securities réduit le prix cible à 175 $

contre 196 $

* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Barclays réduit le prix cible de 189 à 187 dollars

* the Cheesecake Factory CAKE.O : Barclays réduit le prix cible de 62 $ à 50 $

* the Coca-Cola Company KO.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 81 $ à 82

$

* la société Wendy'S WEN.O : Barclays réduit le prix cible à 9 $ contre 11 $

* TKO Group TKO.N : JP Morgan relève le cours cible de 212 à 218 dollars

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 60 à 58 dollars

* United Rentals Inc URI.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de 1152 $

* Unity Software Inc U.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note de

maintien; PT $39

* Universal Health Services Inc UHS.N : Leerink Partners relève le prix cible de 262 $ à

276 $

* UPS UPS.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 92 $ contre 97 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 400 $ à 415 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève le prix cible de 450 à 475

dollars

* Venture Global Inc VG.N : RBC réduit le cours cible à 17 $ contre 20 $

* Vicor Corp VICR.O : Needham augmente le prix cible de "hold" à "buy

* W R Berkley Corp WRB.N : BMO passe de "market perform" à "underperform

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Benchmark augmente le prix cible de 18 $ à

25 $

* Washington Trust Bancorp Inc WASH.O : KBW relève l'objectif de cours de 29 à 30 dollars

* WEC Energy Group Inc WEC.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible de 136 $

* WEC Energy Group, Inc. WEC.N : Barclays relève le prix cible de 100 $ à 110 $

* Wingstop Inc. WING.O : Barclays réduit le prix cible de 440 à 330 $

* Wolfspeed Inc WOLF.N : Susquehanna augmente le prix cible de 1,50 $ à 30 $

* Xcel Energy XEL.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 96

$

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Jefferies relève le cours cible de 53 $ à 70 $

* Yum! Brands Inc. YUM.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 163 $ contre 164 $