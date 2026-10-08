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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Evercore, Goldman Sachs
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 16:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Evercore et Goldman Sachs.

POINTS FORTS

* Applovin Corporation APP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 375 $

* BlackRock BLK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 300,00 $ à 1 290,00 $

* Evercore Inc EVR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 330,00 $

* Goldman Sachs GS.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 1 050 dollars

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 339 $ à 439 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $

* Acuity Inc. AYI.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 440 $ à 415 $

* AECOM ACM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 106 $ à 103 $

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 137 $ à 120 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 345 $

* Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR.N : UBS relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Amgen Inc AMGN.O : RBC relève son objectif de cours de 400 $ à 430 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 105 $ à 112 $

* Antero Resources Corporation AR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 57 $ à 51 $

* APA Corporation APA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 46 $

* Applied Digital Corp APLD.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 82 $ à 70 $

* Applied Digital Corp APLD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 83 $ à 70 $

* Applied Digital Corporation APLD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Applovin Corporation APP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 375 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 185 $ à 168 $

* Archrock Inc AROC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 41 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Citigroup relève son objectif de cours de 215 $ à 248 $

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 47 $ à 27 $

* Aurora Innovation, Inc. AUR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 145 $ à 105 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 265 $ à 245 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 297 $ à 295 $

* Bank of America BAC.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « conserver » contre «

acheter »; objectif de cours de 60 $ contre 64 $

* Bank of New York Mellon BNY.N : TD Cowen réitère sa recommandation « conserver » contre « acheter »;

objectif de cours de 160 $ contre 145 $

* Biogen BIIB.O : RBC abaisse son objectif de cours de 260 $ à 256 $

* Black Hills Corp BKH.N : BMO relève son objectif de cours de 83 $ à 86 $

* BlackRock BLK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 300,00 $ à 1 290,00 $

* BlackRock BLK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 1 245 $ à 1 230 $

* Blackstone Inc BX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 128 $ à 124 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à «

acheter »

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $

* C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 225 $ à 209 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Caribou Biosciences Inc CRBU.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »

* Centerpoint Energy CNP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 47 $ à 43 $

* Century Aluminum Company CENX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Certara Inc CERT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Chevron Corporation CVX.N : UBS relève son objectif de cours de 220 $ à 235 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Citigroup C.N : TD Cowen reprend la couverture avec une recommandation « Achat » contre « Conserver »;

objectif de cours de 150 $ contre 130 $

* Citizens Financial CFG.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours de 75 $ contre 78 $

* Clean Harbors CLH.N : Barclays relève son objectif de cours de 325 $ à 335 $

* Constellation Brands STZ.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 136 $ à 127 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 133 $ à 136 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 158 $ à 145 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Needham abaisse son objectif de cours de 185 $ à 150 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 161 $ à 125 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 185 $ à 182 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : UBS abaisse son objectif de cours de 145 $ à 144 $

* Crowdstrike CRWD.O : BMO relève son objectif de cours de 235 $ à 295 $

* Cummins CMI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 874 $ à 760 $

* CVR Energy Inc CVI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 29 $ à 52 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : RBC relève son objectif de cours de 112 $ à 113 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 66 $ à 83 $

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* DT Midstream Inc DTM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 154 $ à 144 $

* Dynatrace, Inc DT.N : BNP Paribas relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Dynatrace, Inc DT.N : BNP Paribas relève son objectif de cours de 50 $ à 75 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 210 $ à 165 $

* Elmet Group Co ELMT.O : Needham relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Entegris Inc ENTG.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 200 dollars

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Evercore Inc EVR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 330,00 $

* Exelixis Inc EXEL.O : RBC abaisse son objectif de cours de 46 $ à 45 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Stifel relève son objectif de cours de 184 $ à 190 $

* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 160 $ à 129 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : TD Cowen reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 60 $

* Fiserv, Inc. FISV.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché

»

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 126 $ à 110 $

* Forum Markets, Inc FRMM.O : Clear Street relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Forward Air Corp (Delaware) FWRD.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Franklin Templeton Inc BEN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 38,00 $ à 37,00 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : UBS relève son objectif de cours de 77 $ à 88 $

* Frontview Reit Inc FVR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 24 $ à 20 $

* Gartner IT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 177 $ à 182 $

* Gatx Corporation GATX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 215 $ à 216 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à «

surpondération »

* Gilead GILD.O : RBC relève son objectif de cours de 123 $ à 126 $

* Global Payments Inc. GPN.N : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »

* Goldman Sachs GS.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 1 050 dollars

* Graham Corporation GHM.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 130 $ à 115 $

* Haemonetics Corp HAE.N : BTIG relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 78 $

* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 115 $ à 130 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 218 $ à 176 $

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 85 $ à 119 $

* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : JP Morgan attribue une première note « neutre »; objectif de cours: 39

$

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 153,0 $ à 150,00 $

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 268 $ à 240 $

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : TD Cowen réintroduit sa recommandation « Achat »; objectif de cours de

18 $ contre 23 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Mizuho relève son objectif de cours de 221 $ à 222 $

* Incyte INCY.O : RBC relève son objectif de cours de 109 $ à 114 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 200 $ à 160 $

* Invesco Ltd IVZ.N : KBW abaisse son objectif de cours de 39,00 $ à 38,00 $

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Baird relève son objectif de cours de 6 $ à 11 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 280 $ à 310 $

* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 292 $ à 289 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 151 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 299 $ à 296 $

* JP Morgan JPM.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « neutre » contre « acheter »;

objectif de cours de 370 $ contre 400 $

* Keycorp KEY.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 23

$ contre 25 $

* Kirby Corp KEX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 170 $ à 169 $

* KKR & Co Inc KKR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Stifel relève son objectif de cours de 88 $ à 90 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 69 $ à 65 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 79 $ à 78 $

* Labcorp LH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 350 $ à 365 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Barclays relève son objectif de cours de 56 $ à 58 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stephens relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Latham Group Inc SWIM.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Lazard Inc LAZ.N : KBW abaisse son objectif de cours de 42,00 $ à 39,00 $

* LCNB Corp LCNB.O : Piper Sandler lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 20 $

* Legence Corp. LGN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 101 $ à 82 $

* Leidos LDOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 142 $

* Leidos LDOS.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Limbach Holdings Inc LMB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 86 $ à 75 $

* Lindblad Expeditions Holdings Inc LIND.O : Jefferies relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* LKQ Corp LKQ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $

* M&T Bank Corp MTB.N : TD Cowen réintroduit sa couverture avec une recommandation « neutre » contre «

acheter »; objectif de cours de 245 $ contre 250 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 304 $ à 457 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer

»; objectif de cours: 125 dollars

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 715 $ à 662 $

* Mastec Inc MTZ.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 376 $ à 305 $

* McDonald's MCD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 295 $ à 250 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 620 $ à 638 $

* Minimed Group Inc MMED.O : Mizuho relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Moelis & Company MC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 68,00 $ à 66,00 $

* Moelis & Company MC.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Mongodb Inc MDB.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 440 $ à 450 $

* Morgan Stanley MS.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Hold »; objectif de

cours: 210 $

* MP Materials MP.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $

* MYR Group Inc MYRG.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 445 $ à 393 $

* Netflix Inc NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 83 $ à 80 $

* New Era Energy & Digital Inc NUAI.O : Roth MKM lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 10 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 94 $ à 87 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « conserver » au lieu

de « acheter »; objectif de cours: 175 dollars

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 227 $ à 200 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 263 $ à 230 $

* One Gas Inc OGS.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 103

$ à 80 $

* OSI Systems, Inc. OSIS.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 300 $ à 265 $

* Owens Corning OC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 140 $ à 115 $

* Paccar Inc PCAR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 157 $ à 122 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 85 $ à 91 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho relève son objectif de cours de 65 $ à 89 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 21,00 $ à 19,00 $

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 300 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 195,00 $ à 159,00 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché

»

* PNC Financial Services PNC.N : TD Cowen reprend la couverture avec une recommandation « Hold » (ne pas

modifier) contre « Buy » (acheter); objectif de cours de 245 $ contre 260 $

* Presidio Production Co FTW.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 15 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 99 $

* Proficient Auto Logistics Inc PAL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 254 $ à 265 $

* QXO Inc QXO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 26 $ à 15 $

* Regal Rexnord Corp. RRX.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 245 $ à 200 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC relève son objectif de cours de 737 $ à 810 $

* Regions Financial RF.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « neutre » au lieu de «

acheter »; objectif de cours de 30 $ au lieu de 33 $

* Reinsurance Group of America, Inc RGA.N : Barclays relève son objectif de cours de 286 $ à 292 $

* Republic Services Inc RSG.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 249 $ à 240 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 159 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies fixe son objectif de cours à 330 $ contre 305 $ auparavant

* RPM International RPM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 126 $ à 115 $

* RXO Inc RXO.N : Stifel relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Ryder System Inc R.N : Citigroup relève son objectif de cours de 283 $ à 285 $

* Ryder System Inc R.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Saia Inc SAIA.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 438 $ à 423 $

* Saratoga Investment Corp SAR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* SEI Investments Company SEIC.O : KBW relève son objectif de cours de 119,00 $ à 122,00 $

* Senseonics Holdings Inc SENS.O : Stifel relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 127 $ à 91 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 17 $ à 13 $

* SM Energy Co SM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 47 $

* Solv Energy Inc MWH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 34 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : UBS relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Starbucks Corp SBUX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 112 $ à 105 $

* State Street Corp STT.N : TD Cowen réintroduit sa recommandation « Achat »; objectif de cours de 205 $

contre 155 $

* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 804 $ à 742 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Citigroup relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* T. Rowe Price Group Inc TROW.O : KBW abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à 112,00 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Barclays relève son objectif de cours de 284 $ à 294 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* The Carlyle Group Inc CG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 64 $ à 53 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Stonex relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $

* Thor Industries Inc THO.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 87 $

* TPG Inc TPG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 64 $ à 60 $

* Travel + Leisure Co TNL.N : JP Morgan attribue une première note « neutre »; objectif de cours: 70

dollars

* Trex Company Inc TREX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 23 $ à 57 $

* Trex Company Inc TREX.N : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Truist Financial Corp TFC.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « conserver » contre

« acheter »; objectif de cours de 52 $ contre 60 $

* Twilio Inc TWLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 335 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « conserver »;

objectif de cours: 150 $

* TXO Partners LP TXO.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours de 22 $

* U.S. Bancorp USB.N : TD Cowen reprend la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours

de 70 $ contre 66 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 49 $ à 34 $

* United Therapeutics Corporation UTHR.O : RBC relève son objectif de cours de 677 $ à 708 $

* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* Unity Software Inc U.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Universal Display Corp OLED.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 85 $ à 71 $

* Universal Display Corp OLED.O : Citigroup abaisse sa recommandation de « neutre » à « vendre »

* USA Compression Partners, LP USAC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 339 $ à 439 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 434 $

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Vishay Intertechnology VSH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 349 $ à 326 $

* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 341 $ à 338 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 102 $

* Waste Connections Inc WCN.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 199 $ à 184 $

* Waste Management Inc WM.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Wells Fargo WFC.N : TD Cowen reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat » contre «

Conserver »; objectif de cours de 95 $ contre 100 $

* Werner Enterprises, Inc WERN.O : Stifel relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Workday Inc WDAY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 220 $ à 210 $

* Xerox Holdings Corp XRX.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 3,45 $ à 2,5 $

* XPO Inc XPO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 257 $ à 230 $

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
19,4200 USD NASDAQ -1,17%
ACUITY
298,045 USD NYSE -0,82%
AECOM
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ALLISON TRANSMI
106,640 USD NYSE -3,70%
ALNYLAM PHARMA
218,8600 USD NASDAQ -2,47%
ALPHA METALLURGL
174,127 USD NYSE +2,35%
AMGEN
402,3200 USD NASDAQ -2,60%
AMPHENOL RG-A
86,110 USD NYSE -1,64%
ANTERO RESOURCES
36,140 USD NYSE +1,53%
APA
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APPLIED DIGITAL
23,3000 USD NASDAQ -2,14%
APPLOVIN RG-A
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ARCBEST
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ARISTA NE
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ARRIVENT BIO
15,9900 USD NASDAQ -5,33%
AURORA INNOVTN RG-A
5,6250 USD NASDAQ -1,66%
AVIS BUDGET GROU
107,5800 USD NASDAQ -2,40%
AXSOME THERAPEUT
168,5950 USD NASDAQ -2,53%
BANK OF AMERICA
52,520 USD NYSE -1,89%
BIOGEN
218,5500 USD NASDAQ -1,62%
BLACK HILLS
74,870 USD NYSE -1,38%
BLACKROCK
1 058,370 USD NYSE -1,01%
BLACKSTONE
111,750 USD NYSE -0,07%
BOOZ ALLEN HAM RG-A
69,690 USD NYSE +1,44%
BUILDERS FIRSTSO
52,625 USD NYSE -1,78%
C.H.ROBINSON WLD
138,0200 USD NASDAQ +2,10%
CARIBOU BIO
0,5007 USD NASDAQ -18,90%
CENTERPOINT ENERGY
38,240 USD NYSE -0,74%
CENTURY ALUMINUM
35,9450 USD NASDAQ -0,24%
CERTARA
8,6300 USD NASDAQ -3,68%
CHEVRON
211,425 USD NYSE +3,05%
CHIME FINL RG-A
28,1100 USD NASDAQ +0,64%
CITIGROUP
125,970 USD NYSE -1,04%
CITIZENS FINL GR
62,470 USD NYSE -0,94%
CMPNG WRLD HLD RG-A
4,395 USD NYSE -2,87%
CONSTELLATION BRD-A
122,526 USD NYSE +3,49%
CROWDSTRIKE
266,0399 USD NASDAQ +0,23%
CUMMINS
513,770 USD NYSE -0,68%
CVR ENERGY
59,030 USD NYSE +2,89%
CYTOKINETICS
60,3050 USD NASDAQ -1,33%
DELEK US HLDGS
76,295 USD NYSE +1,07%
DENALI THERAPTCS
18,4000 USD NASDAQ -3,97%
DT MIDSTREAM
123,375 USD NYSE +0,57%
DYNATRACE
60,540 USD NYSE +1,20%
EAGLE MATERIALS
165,310 USD NYSE -1,34%
ENTEGRIS
164,5450 USD NASDAQ -1,07%
ENTERPRISE PRODUCTS
36,980 USD NYSE +0,18%
EVERCORE-A
264,300 USD NYSE -1,09%
EXELIXIS
57,9800 USD NASDAQ -0,79%
EXPEDIT INTL WAS
191,350 USD NYSE +0,26%
FISERV INC
44,9800 USD NASDAQ -0,73%
FLUTTER ENTMT
79,035 USD NYSE +4,21%
FORWARD AIR
15,7700 USD NASDAQ +2,60%
FRANKLIN TEMP
32,220 USD NYSE -0,82%
FREEPORT MCMORAN
71,100 USD NYSE -1,09%
GARTNER
190,415 USD NYSE +2,48%
GATX
159,870 USD NYSE -2,17%
GENERAC HLDGS
223,795 USD NYSE +1,06%
GILEAD SCIENCES
145,1000 USD NASDAQ -1,19%
GLOBAL PAYMENTS
80,655 USD NYSE -0,52%
GOLDMAN SACHS GR
883,025 USD NYSE -0,45%
GRAHAM CORP
82,470 USD NYSE -2,32%
Gaz naturel
3,20 USD NYMEX 0,00%
HAEMONETICS
115,110 USD NYSE +13,12%
HALOZYME THERAPE
107,5800 USD NASDAQ -2,90%
HERC HOLDINGS
123,250 USD NYSE -0,99%
HF SINCLAIR
120,070 USD NYSE +3,94%
HILTON GRAND
34,460 USD NYSE -0,40%
HOULIHAN LOKEY RG-A
124,440 USD NYSE -0,60%
HUBSPOT
222,685 USD NYSE +1,12%
HUNTINGTON BANCS
15,0250 USD NASDAQ -0,96%
HYATT HOTELS RG-A
158,700 USD NYSE +1,02%
INCYTE
111,2950 USD NASDAQ -1,89%
INSTALLED BLDN P
180,070 USD NYSE -2,33%
INVESCO
30,070 USD NYSE -1,38%
IOVANCE BTHRPTCS
12,8200 USD NASDAQ -0,74%
IQVIA HOLDINGS
252,770 USD NYSE -2,07%
J.B.HUNT TRANSP
225,4150 USD NASDAQ +1,25%
JACKSN FINL RG-A
131,730 USD NYSE +1,07%
JAZZ PHARMACEUTI
217,6700 USD NASDAQ -5,85%
JPMORGAN CHASE
326,785 USD NYSE -0,82%
KEYCORP
19,675 USD NYSE -0,86%
KIRBY
137,460 USD NYSE +0,07%
KKR & CO
88,720 USD NYSE -1,08%
KNGHT-SWFT RG-A
64,000 USD NYSE +0,61%
KODIAK GAS SER
54,605 USD NYSE -0,10%
LABCORP HLDGS
310,560 USD NYSE -0,46%
LAMB WST HLDG-WI
48,645 USD NYSE +1,18%
LATHAM GROUP
5,8400 USD NASDAQ -8,32%
LAZARD
35,250 USD NYSE -1,59%
LCNB
18,8200 USD NASDAQ +0,64%
LEGENCE RG-A
51,3050 USD NASDAQ -3,83%
LEIDOS HOLDG
114,060 USD NYSE +0,46%
LEVI STRAUSS RG-A
18,940 USD NYSE -2,95%
LIMBACH HLDGS
50,9200 USD NASDAQ -0,10%
LINDBLAD EXPEDIT
34,5650 USD NASDAQ -1,27%
LKQ
21,4000 USD NASDAQ -2,86%
M&T BANK
214,255 USD NYSE -1,11%
MARATHON PETRO
463,790 USD NYSE +4,87%
MARRIOTT VCT WLD
104,545 USD NYSE +1,50%
MARTIN MARIETTA
473,440 USD NYSE -1,15%
MASTEC
215,795 USD NYSE -3,44%
MCDONALD'S
234,760 USD NYSE +1,68%
MEDPACE HOLDINGS
592,3450 USD NASDAQ -1,97%
MINIMED GRP
19,4700 USD NASDAQ +1,88%
MIRUM RG REG S-AI
78,9100 USD NASDAQ -2,15%
MOELIS & CO RG-A
55,490 USD NYSE -1,18%
MONGODB-A
370,7800 USD NASDAQ +2,13%
MORGAN STANLEY
187,180 USD NYSE -1,30%
MP MATERIALS RG-A
45,990 USD NYSE -0,68%
MYR GROUP
306,9300 USD NASDAQ -1,96%
NETFLIX
71,2250 USD NASDAQ +2,19%
NEW ERA ENERGY
5,2300 USD NASDAQ -5,42%
NEW ERA HELIUM
0,4715 USD NASDAQ +3,17%
NEXTERA ENERGY
76,705 USD NYSE -0,44%
NORTHERN TRUST
167,1600 USD NASDAQ -0,61%
NORW CRS LINE
15,100 USD NYSE +0,40%
OLD DOMINION FRE
179,2050 USD NASDAQ +2,05%
ONE GAS
72,040 USD NYSE -0,84%
OSI SYSTEMS
194,7500 USD NASDAQ +0,36%
OWENS CORNING
115,055 USD NYSE +0,40%
PACCAR
106,4650 USD NASDAQ -0,37%
PAR PACIFIC HLDN
87,800 USD NYSE +1,95%
PATRICK INDUSTR.
64,3100 USD NASDAQ -0,94%
PBF ENER RG-A
86,995 USD NYSE +3,99%
PERELLA WEINBG RG-A
15,0150 USD NASDAQ -0,76%
PHILLIPS 66
279,100 USD NYSE +2,80%
PJT PARTNERS RG-A
133,960 USD NYSE -2,74%
PNC FINL SER
215,660 USD NYSE -0,94%
PRIMORIS SVCS
81,020 USD NYSE -1,40%
PROFICIENT
3,3600 USD NASDAQ -1,75%
PTC THERAPEUTICS
61,8750 USD NASDAQ -2,14%
Pétrole Brent
105,55 USD Ice Europ +4,30%
Pétrole WTI
93,05 USD Ice Europ +4,61%
QUEST DIAGNOSTIC
226,790 USD NYSE -0,14%
REGAL REXNORD
161,835 USD NYSE -1,45%
REGENERON PHARMACEUTICALS
727,6565 USD NASDAQ -1,95%
REGIONS FINANCIA
26,515 USD NYSE -0,67%
REINSURNCE GR AM
254,893 USD NYSE +1,36%
REPUBLIC SERVICE
215,435 USD NYSE -0,35%
RHYTHM PHARM
87,5000 USD NASDAQ -1,07%
RXO
28,620 USD NYSE +0,85%
RYDER SYSTEM
232,875 USD NYSE +0,21%
RYL CARIBBEAN CR
279,940 USD NYSE -0,86%
SAIA
335,0400 USD NASDAQ +0,10%
SARATOGA INVEST
14,5950 USD NYSE -2,11%
SAREPTA
17,4800 USD NASDAQ -0,11%
SEI INVESTMENTS
101,9350 USD NASDAQ -0,13%
SENSEONIC HLDGS
8,8300 USD NASDAQ -3,60%
SHOALS TECH RG-A
8,4250 USD NASDAQ +0,42%
SITEONE LANDSCAP
85,000 USD NYSE -1,52%
SIX FLAGS ENT
11,430 USD NYSE -1,72%
SM ENERGY
37,135 USD NYSE +5,35%
SOLV ENERGY RG-A
25,3200 USD NASDAQ -1,67%
SOUTHERN COPPER
198,110 USD NYSE -1,23%
STARBUCKS
90,6900 USD NASDAQ -3,09%
STATE STREET
173,610 USD NYSE -0,32%
STERLING INFRA
523,5400 USD NASDAQ -1,98%
SUPER MICRO
43,2700 USD NASDAQ -3,72%
T ROWE PRICE GRP
103,5400 USD NASDAQ -0,51%
TARGA RESOURCES
289,715 USD NYSE +1,99%
TEXAS CAP BANC
90,5800 USD NASDAQ 0,00%
THE CARLYLE GRP
37,5400 USD NASDAQ -0,69%
THE ELMET GRP
20,5900 USD NASDAQ -4,76%
THOR INDUSTRIES
65,490 USD NYSE -0,53%
TPG RG-A
44,2150 USD NASDAQ -0,66%
TRAVEL+LEISURE
62,975 USD NYSE +0,13%
TREX
44,445 USD NYSE +1,40%
TRUIST FINL
45,270 USD NYSE -0,67%
TWILIO-A
279,750 USD NYSE +2,48%
TWIST BIOSCIENCE
149,8900 USD NASDAQ -3,70%
TXO PARTNERS
14,305 USD NYSE +2,91%
UNITED PARKS
31,930 USD NYSE -2,62%
UNITED THERAPEUT
532,1900 USD NASDAQ -2,35%
UNITY SOFTWARE
46,220 USD NYSE +1,69%
UNIVERSAL DISPLA
71,9450 USD NASDAQ -6,83%
US BANCORP
55,885 USD NYSE -0,48%
USA COPMRESS PRT
25,420 USD NYSE 0,00%
VALERO ENERGY
439,889 USD NYSE +3,74%
VISHAY INTERTECH
36,025 USD NYSE -2,29%
VULCAN MATERIALS
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2026 à 16:12:39.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

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Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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