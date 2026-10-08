Football: Infantino réaffirme le soutien de la Fifa au football africain

Le président de la FIFA, Gianni Infantino
Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a promis jeudi davantage de moyens pour l'Afrique lors d'une conférence au Cap-Vert dans l'un de ses rares discours publics depuis son projet avorté de céder une partie des droits commerciaux des compétitions de la Fifa à des investisseurs privés.
Le projet présenté fin juillet avait finalement été abandonné face au tollé provoqué, principalement en Europe et en Amérique du Nord. Plusieurs pays ont depuis retiré leur soutien au dirigeant italo-suisse, candidat à sa réélection lors de l'élection prévue en mars prochain.
Il s'adressait jeudi aux présidents des 54 fédérations membres de la Confédération africaine de football (CAF), lui offrant une vraie tribune face à plus d'un quart des votants lors de la prochaine élection à la présidence de l'instance.
"En tant que président de la Fifa, je suis fier d'avoir contribué un peu, avec vous, à cette révolution (du football africain) au cours des dix dernières années", a rappelé Gianni Infantino.
"Avec le programme Fifa Forward, nous avons investi un milliard de dollars en dix ans en Afrique, avec 124 projets différents et de nombreuses autres actions."
Sans évoquer directement l'échec de son projet de céder une partie des droits commerciaux des compétitions de la Fifa, dont la Coupe du monde, le dirigeant a dit vouloir un dialogue ouvert sur les sujets de désaccord.
"Dans tout parcours, il arrive que des inquiétudes surgissent", a-t-il déclaré. "Lorsqu'elles sont exprimées, nous devons y répondre. En ce qui concerne la Fifa, nous y répondons toujours dans un esprit de dialogue, les bras ouverts, avec le coeur et l'esprit ouverts. Nous pouvons toujours être meilleurs et faire mieux."
Il a réaffirmé son soutien à l'Afrique et assuré que l'instance continuerait d'investir sur le continent.
"Notre engagement est de s'assurer que votre football continue de progresser, de grandir, de vous offrir plus d'opportunités. La présence de dix pays à la (dernière) Coupe du monde a été un succès pour tout le continent", a-t-il dit.
"Nous devons poursuivre ensemble sur cette voie, car c'est à vous, au sein de la CAF, de nous dire ce que vous voulez. Comment nous pouvons vous rendre plus forts et meilleurs."
"Nous continuerons à chercher les ressources et les augmentations (de financement) nécessaires pour hisser le football africain au sommet du football mondial", a-t-il poursuivi.
(Reportage de Nick Said, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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