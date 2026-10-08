Football: Infantino réaffirme le soutien de la Fifa au football africain

Le président de la FIFA, Gianni Infantino

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a ‌promis jeudi davantage de moyens pour l'Afrique lors d'une conférence au Cap-Vert dans l'un de ses ​rares discours publics depuis son projet avorté de céder une partie des droits commerciaux des compétitions de la Fifa à des investisseurs privés.

Le projet présenté fin juillet avait finalement été abandonné face au ​tollé provoqué, principalement en Europe et en Amérique du Nord. Plusieurs pays ont depuis retiré leur soutien au dirigeant italo-suisse, candidat ​à sa réélection lors de l'élection prévue en ⁠mars prochain.

Il s'adressait jeudi aux présidents des 54 fédérations membres de la Confédération africaine ‌de football (CAF), lui offrant une vraie tribune face à plus d'un quart des votants lors de la prochaine élection à la présidence de l'instance.

"En tant que ​président de la Fifa, je ‌suis fier d'avoir contribué un peu, avec vous, à cette révolution (du football ⁠africain) au cours des dix dernières années", a rappelé Gianni Infantino.

"Avec le programme Fifa Forward, nous avons investi un milliard de dollars en dix ans en Afrique, avec 124 projets différents et ⁠de nombreuses autres actions."

Sans ‌évoquer directement l'échec de son projet de céder une partie des droits ⁠commerciaux des compétitions de la Fifa, dont la Coupe du monde, le dirigeant a dit vouloir un ‌dialogue ouvert sur les sujets de désaccord.

"Dans tout parcours, il arrive que des ⁠inquiétudes surgissent", a-t-il déclaré. "Lorsqu'elles sont exprimées, nous devons y répondre. En ce ⁠qui concerne la Fifa, ‌nous y répondons toujours dans un esprit de dialogue, les bras ouverts, avec le coeur et ​l'esprit ouverts. Nous pouvons toujours être meilleurs et ‌faire mieux."

Il a réaffirmé son soutien à l'Afrique et assuré que l'instance continuerait d'investir sur le continent.

"Notre engagement est de ​s'assurer que votre football continue de progresser, de grandir, de vous offrir plus d'opportunités. La présence de dix pays à la (dernière) Coupe du monde a été un succès pour tout ⁠le continent", a-t-il dit.

"Nous devons poursuivre ensemble sur cette voie, car c'est à vous, au sein de la CAF, de nous dire ce que vous voulez. Comment nous pouvons vous rendre plus forts et meilleurs."

"Nous continuerons à chercher les ressources et les augmentations (de financement) nécessaires pour hisser le football africain au sommet du football mondial", a-t-il poursuivi.

(Reportage de Nick Said, version française Vincent Daheron, ​édité par Benoit Van Overstraeten)