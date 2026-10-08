L'OMC relève ses prévisions de croissance du commerce mondial de marchandises ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le commerce mondial de marchandises résiste bien mieux que prévu à la crise au Moyen-Orient, soutenu par l'adaptation des chaînes d'approvisionnement et l'essor des investissements dans l'IA, conduisant l'OMC à relever jeudi sa prévision de croissance.

Les économistes de l'Organisation mondiale du commerce tablent désormais sur une hausse de 3,9 % du volume du commerce mondial de marchandises en 2026 (contre 1,9 % anticipé en mars) puis de 4,1 % (contre 2,6 % anticipé en mars) en 2027.

Le PIB mondial devrait, lui, progresser de 2,6 % cette année et de 2,9 % l'an prochain.

"Ces chiffres témoignent de la résilience du commerce", a relevé la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo Iweala, citée dans un communiqué.

"Lorsque des perturbations surviennent, une économie mondiale intégrée et un système commercial fondé sur des règles offrent aux économies la souplesse nécessaire pour continuer à approvisionner les entreprises et les ménages en produits essentiels", a-t-elle ajouté.

Selon l'OMC, les chaînes d'approvisionnement ont su s'adapter aux perturbations provoquées par le conflit au Moyen-Orient sur les marchés de l'énergie, des engrais et du transport. Parallèlement, les investissements importants dans l'intelligence artificielle (IA) ont donné "une forte impulsion" au commerce des marchandises.

Ce dernier a progressé de 3,5 % au premier semestre 2026, dépassant les attentes de l'OMC.

L'organisation souligne notamment que les exportations mondiales de pétrole brut n'ont reculé que d'environ 6 % et celles de GNL (gaz naturel liquéfié) de 1 % et que le trafic mondial de conteneurs a même, lui, augmenté de 3,9 % sur les sept premiers mois de 2026.

Intelligence artificielle

"La forte demande liée aux investissements dans l'IA a plus que compensé les effets négatifs du conflit au Moyen-Orient", indique également l'OMC.

Les échanges de semi-conducteurs, de serveurs et d'autres biens indispensables à l'IA ont bondi de 67 % sur un an au premier semestre 2026, représentant à eux seuls 47 % de la croissance du commerce mondial de marchandises, accélérant ainsi une progression déjà soutenue en 2024 et 2025, selon l'OMC.

Les dépenses mondiales consacrées aux infrastructures d'IA devraient augmenter d'au moins 30 % en 2026 et les prévisions actuelles du marché indiquent que les dépenses d'investissement dans ce secteur continueront de progresser de 10 à 20 % supplémentaires en 2027, ajoute l'OMC.

La résilience du commerce n'a toutefois pas été uniforme selon l'OMC, certaines régions ayant été davantage exposés aux effets du conflit, et tous les pays ne sont en mesure de tirer parti des nouvelles opportunités offertes par l'IA.

Selon la directrice de l'OMC, "il est essentiel de veiller à ce que le système commercial fondé sur des règles continue d'absorber les chocs et de réduire les écarts, afin que les opportunités restent accessibles à tous".

Les économistes de l'OMC ont par ailleurs revu à la baisse les prévisions pour le commerce des services dont la croissance devrait malgré tout rester positive même si les perspectives se sont dégradées sous l'effet du conflit au Moyen-Orient sur les transports et les voyages internationaux.

Le volume du commerce des services devrait progresser de 3,3 % en 2026 (contre 4,8 % anticipé en mars), avant d'accélérer à 6,4 % l'an prochain (contre 5,1 % anticipé en mars), selon l'OMC.

Ce secteur a progressé de 14 % sur un an au premier trimestre 2026, puis de 10 % au deuxième, marqué par les perturbations du conflit au Moyen-Orient dans les transports et les voyages.