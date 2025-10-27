information fournie par Reuters • 27/10/2025 à 14:43

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Berkshire Hathaway, Comfort Systems, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Berkshire Hathaway, Comfort Systems et Tesla.

FAITS MARQUANTS

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW passe de "market perform" à "underperform"

* CACI International Inc CACI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 645$ contre 575

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 810 $ à 1200 $

* Honeywell HON.O : RBC relève l'objectif de cours à "surperformer" à partir de "sector

perform"

* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours de 300 $ à 420 $

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ACNB Corp ACNB.O : Hovde Group relève le cours cible de 50 à 52 dollars

* Adverum Biotechnologies Inc ADVM.O : Truist Securities ramène le cours de l'action de

"buy" à "hold"

* Alaska Air Group Inc ALK.N : Raymond James réduit le prix cible de 68 $ à 65 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : UBS réduit le prix cible de 90 à 83 dollars

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible à 124 $ contre 105 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan relève le cours cible de 260 à 300 dollars

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : UBS réduit le prix cible à 32 $ de 40

* Ameren Corp AEE.N : Mizuho relève le cours cible de 108 à 114 dollars

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT

90 $

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 280,00 $ à 290,00 $

* Arteris Inc AIP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 15 $ contre 11 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Raymond James augmente l'objectif de cours à 30$ contre 29

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen réduit le cours cible de 46 $ à 44 $

* Avepoint Inc AVPT.O : Baird initie une couverture avec une note neutre; prix cible de

17 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : Jefferies relève le cours cible de 182 à 185

dollars

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Bernstein passe de "surperform" à "market perform"

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Bernstein réduit la performance du marché de

"surperformance" à "performance du marché"

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Bernstein augmente le prix cible de 52 $ à 72 $

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 52 $ à 72 $

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Citigroup réduit le prix cible de 75 $ à 72 $

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : H.C. Wainwright abaisse la note à neutre et le prix

cible à 72 $

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Needham passe d'une note d'achat à une note de maintien

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Raymond James abaisse la note de "strong buy" à "market

perform"

* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC relève l'objectif de cours de 54 à 56 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : Stifel relève le prix cible à 52 $ contre 50 $ auparavant

* Baker Hughes Co BKR.O : TD Cowen relève le cours cible à 57 $, contre 54 $ auparavant

* Baker Hughes Co BKR.O : Barclays relève le prix cible de 53 à 55 dollars

* Bank of America BAC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 60 à 62 dollars

* Bankwell Financial Group Inc BWFG.O : Hovde Group relève le cours cible de 42

$ à 46,50 $

* Bankwell Financial Group Inc BWFG.O : KBW augmente le prix cible de 48 $ à 53 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 33 $ contre 44

$

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit le prix cible à 700 000 $ contre 735 000 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit l'objectif de cours de "market perform" à

"underperform"

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Truist Securities augmente le prix cible de 5630 $ à 5750

$

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies réduit le prix cible à 100 $ contre

120 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 90 $ contre

122 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen réduit le prix cible à 95 $ contre

105 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Truist Securities réduit l'objectif de prix à

90$ contre 110

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : UBS réduit l'objectif de prix à 93$

de 115

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 225 à 245

dollars

* Brandywine Realty Trust BDN.N : Citigroup réduit le prix cible de 3,5 $ à 3,2 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Jefferies relève le cours cible de 70 à 75

dollars

* Brinker International Inc EAT.N : UBS ramène l'objectif de cours à 144 $

contre 165 $

* Brunswick Corp BC.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 72 $, contre 51 $

auparavant

* Bunge BG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 95 $, contre 83 $ auparavant

* Burlington Stores Inc BURL.N : Wells Fargo ramène le cours cible de 330 $ à 315 $

* CACI International Inc CACI.N : JP Morgan augmente le prix cible de 575 $ à 645 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies relève le cours cible à 190 $, contre 184 $

auparavant

* Cencora Inc COR.N : UBS relève le cours cible de 350 $ à 380 $

* Centerpoint Energy CNP.N : Jefferies relève le cours cible de 45 à 46 dollars

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 30$ contre 28

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 1200 $

contre 810 $ auparavant

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : UBS relève le prix cible à 1140 $, contre 875

$ auparavant

* Community Health Systems Inc CYH.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 4,5

$ contre 3,25

* Community Health Systems Inc CYH.N : UBS relève l'objectif de cours à 3,6 $

contre 3,2

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Baird initie avec une note de surperformance; objectif

215

* Constellation Energy Corp CEG.O : Jefferies relève le cours cible de 347 $ à

350 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 390 $, contre 335

$ auparavant

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : B. Riley relève le cours cible à 90 $, contre

86 $ auparavant

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève son objectif de cours à 82 $ contre 76 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : TD Cowen relève le cours cible de 89 $ à 95 $

* Deckers Outdoor Corp DECK.N : Barclays réduit le prix cible à 113 $ de 141 $

* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : Barclays augmente le prix cible de 141 $ à 161 $

* Dime Community Bancshares Inc DCOM.O : KBW ramène l'objectif de cours à 34 $ contre 37

$

* Dow DOW.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 26 $ contre 22 $

* Doximity Inc DOCS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 82 $ contre 75

$ auparavant

* Doximity Inc DOCS.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de neutre à achat

* Draftkings Inc DKNG.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 51 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Mizuho relève le cours cible à 140 $ contre 132 $

* Ecolab Inc ECL.N : Wells Fargo relève le cours cible à 270 $ contre 260 $

* Elevance Health ELV.N : Bernstein ramène le cours cible de 420 à 412 dollars

* Elf Beauty Inc ELF.N : TD Cowen relève le cours cible à 145 $, contre 140 $

auparavant

* Entergy ETR.N : Mizuho relève le cours cible à 104 $ contre 97 $

* Estée Lauder EL.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Estée Lauder EL.N : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 110 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : D.A.Davidson abaisse le cours cible à 124 $, contre 130

$ auparavant

* Evergy Inc EVRG.O : Mizuho augmente le prix cible à 86 $ contre 77 $

* Eversource Energy ES.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 81 $ contre 72 $

auparavant

* Exagen Inc XGN.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 11 $ à 15 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Truist Securities relève le cours cible à 210 $ contre 168 $

* Fate Therapeutics Inc FATE.O : Wedbush augmente le prix cible à 7$ de 5

* Fate Therapeutics Inc FATE.O : Wedbush relève sa note de neutre à surperformer

* Fermi America Llc FRMI.O : Mizuho initie une couverture avec une note de

surperformance; objectif 27

* Fermi Inc FRMI.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 37

* Fermi Inc FRMI.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix

29

* Fermi Inc FRMI.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un

objectif de prix de 30

* First Bancorp FBP.N : Hovde Group réduit son objectif de cours de 26 à 25 dollars

* First Bancorp FBP.N : KBW ramène son objectif de cours à 24 $, contre 26 $ auparavant

* First Bancorp FBP.N : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer"

(market perform)

* First Bancorp FBP.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 25 à 24 dollars

* First Bancorp FBP.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 25 $

auparavant

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Citigroup réduit le prix cible de 2250 $ à 2000 $

* First Financial Bankshares Inc FFIN.O : Hovde Group relève le cours de

l'action de "market perform" à "outperform"

* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $

auparavant

* First Hawaiian Inc FHB.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 27 à 28 dollars

* First Hawaiian, Inc. FHB.O : Barclays relève le prix cible de 25 à 26 dollars

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 57 $

contre 53 $

* First Western Financial Inc MYFW.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22,5 $

contre 24 $

* Firstservice Corp FSV.O : Stifel réduit le prix cible à 215 $ contre 230 $

* Flagstar Financial Inc FLG.N : JP Morgan augmente le prix cible à 14$ de 12,5

* Flagstar Financial Inc FLG.N : Truist Securities relève le prix cible de 13,5 $ à 13 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 339 $ contre 356

$

* Ford F.N : Citigroup augmente le prix cible à 13,5 $ contre 11 $

* Ford Motor F.N : Barclays relève le cours cible de 11 à 12 dollars

* GE Aerospace GE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 365 $ contre 310

$

* GE Aerospace GE.N : Jefferies augmente l'objectif de prix à 365 $ de 350

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 325 $, contre 275 $

auparavant

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 654 $ contre 658

$

* General Dynamics GD.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 404 $, contre 400 $

auparavant

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève le cours cible de 335 à 360 dollars

* General Dynamics Corp GD.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 360 à 385 dollars

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen augmente le prix cible à 370 $, contre 360 $

auparavant

* General Dynamics Corp GD.N : UBS augmente le prix cible de 369 $ à 381 $

* Gentex Corp GNTX.O : JP Morgan réduit le prix cible de 32,00 $ à 29,00 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 92 $ à 120 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Wells Fargo augmente le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies passe de "buy" à "hold"

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : UBS réduit le prix cible de 130 à 121 $

* Halliburton Co HAL.N : Jefferies relève le cours cible de 30 à 32 dollars

* Harley-Davidson Inc HOG.N : Morgan Stanley ramène le cours de l'action à

sous-pondération, puis à égalité de pondération; l'objectif de cours est ramené à 25 dollars,

puis à 27 dollars

* Harley-Davidson Inc HOG.N : Morgan Stanley réduit la pondération de "égal à

égal" à "sous-pondéré"; réduit le prix cible de 27 à 25 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 500 $ contre 420 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Leerink Partners relève le cours cible de 465,00 à 470,00

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Mizuho augmente le prix cible à 505 $ à partir de 475 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 425 $ contre 400

$ auparavant

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Oppenheimer relève le cours cible de 400 à 500

dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève le cours cible de 449 $ à 482 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Stephens relève le cours cible de 450 à 500 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève le cours cible de 380 à 490 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Truist Securities relève le cours cible de 460 à 495 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : UBS augmente le prix cible de 495 $ à 525 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Barclays relève l'objectif de cours à 494 $ contre 445

* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies relève le cours cible de 65 à 70 dollars

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours cible à 322 $, contre 312 $

auparavant

* Honeywell HON.O : RBC relève le cours cible à 253 $, contre 235 $ auparavant

* Honeywell HON.O : RBC relève le cours à "surperformance" de "performance sectorielle" à

"surperformance"

* Howard Hughes HHH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT

96 $ vs 80 $

* Idacorp Inc IDA.N : Mizuho augmente le prix cible à 144 $ contre 129 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 271 $ contre 270

$

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Truist Securities réduit le prix cible à 275 $ contre

298 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 245 $ contre 250 $

* Illinois Tool Works Inc. ITW.N : Barclays relève le prix cible de 243 à 244 dollars

* Insmed Inc INSM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 187 $ contre 142

$

* Intel Corp. INTC.O : Barclays relève l'objectif de cours à 35 $ contre 25 $ auparavant

* Interdigital Inc IDCC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 450 $ contre 340

* Interdigital Inc IDCC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Argus Research relève le cours cible de 600 à 630

dollars

* Kenvue Inc KVUE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 23$ contre 25

* Keysight Technologies KEYS.N : Jefferies maintient sa note de maintien au lieu d'une

note d'achat; PT 180 $ au lieu de 181 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible à 454 $ contre 489 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Truist Securities réduit l'objectif de prix à 510 $

contre 560 $

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 102 $

* Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 20$ de 10

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 60 à 65 dollars

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Jefferies relève le prix cible de 65 $ à 85 $

* Lennox International Inc LII.N : UBS réduit le prix cible de 610 $ à 560 $

* Life Time Group Holdings LTH.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 39 $ contre 34

$

* Life Time Group Holdings LTH.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à

égal

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 460 à 500 dollars

* Marzetti Co MZTI.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 179 $, contre

193 $ auparavant

* Mattel Inc MAT.O : JP Morgan réduit le prix cible à 23 $ contre 25 $

* McKesson Corp MCK.N : UBS relève le cours cible à 920 $, contre 860 $

auparavant

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Truist Securities relève le cours cible de 436 à 555

dollars

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW réduit le cours cible à 90 $, contre 95 $

auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève le cours cible de 240 à 275 dollars

* Microsoft MSFT.O : Guggenheim relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : KBW relève l'objectif de cours à 37 $ contre 34 $

auparavant

* Midwestone Financial Group Inc (Iowa) MOFG.O : KBW relève l'objectif de cours à 50 $,

contre 37 $ auparavant

* Mister Car Wash Inc MCW.O : Stephens réduit le prix cible de 7,5 $ à 6,25 $

* Mister Car Wash Inc MCW.O : Stephens relève le cours de l'action à surpondérer de égal

à égal

* Mohawk Industries Inc MHK.N : RBC réduit le prix cible de 123 $ à 122 $

* Mohawk Industries Inc. MHK.N : Barclays réduit le prix cible de 125 $ à 122 $

* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Jefferies relève le prix cible de 104 à 109

dollars

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Jefferies relève le cours cible de 6,50 $ à 13 $

* Neptune Insurance Holdings NP.N : BMO initie la couverture avec une note de performance

du marché; PT 25 $

* Neptune Insurance Holdings NP.N : Deutsche Bank initie la couverture avec une note

d'achat; objectif 29

* Neptune Insurance Holdings NP.N : JP Morgan initie avec une note neutre; PT 25,00

* Neptune Insurance Holdings NP.N : Mizuho initie avec une note de sous-performance;

objectif 23

* Neptune Insurance Holdings NP.N : Piper Sandler initie avec une note de surpondération;

PT $33

* Neptune Insurance Holdings NP.N : Raymond James initie avec une note de surperformance;

PT 30

* Neptune Insurance Holdings NP.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat;

PT $32

* Netskope Inc NTSK.O : Baird initie une couverture avec une note de surperformance; prix

cible 27

* Nextera Energy Inc NEE.N : Mizuho augmente le prix cible de 78 $ à 88 $

* Nextracker Inc. NXT.O : Barclays relève le prix cible de 92 $ à 105 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Hovde Group augmente le prix cible de 155 $ à

170 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW augmente le prix cible de 135 $ à 160 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à

"outperform"

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Stephens réduit le prix cible de 295 $ à 285 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 35 à 36

dollars

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies relève le cours cible de 580 $ à 630 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Piper Sandler relève le cours cible de 112 à 128 dollars

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stephens réduit le prix cible à 59 $ contre 60 $

* Oceanfirst Financial Corp OCFC.O : Raymond James augmente le prix cible de 21 $ à 23 $

* OFG Bancorp OFG.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 43 $ contre 48 $

* Omada Health Inc OMDA.O : JP Morgan prend une note de surpondération; PT 31 $ vs 26 $

* ON Semiconductor Corp ON.O : UBS augmente le prix cible à 55 $ contre 50 $

* O'Reilly Automotive Inc. ORLY.O : Barclays relève l'objectif de cours à 91 $ contre 86

$

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Guggenheim initie une couverture avec une note

d'achat; objectif de prix 60

* Oruka Therapeutics, Inc. ORKA.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* P&G PG.N : JP Morgan augmente le prix cible à 165 $ contre 163 $

* P&G PG.N : Morgan Stanley abaisse le cours cible à 175 $, contre 180 $ auparavant

* PCB Bancorp PCB.O : KBW relève le cours cible de 23,5 $ à 25 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 119 $,

contre 112 $ auparavant

* Plymouth Industrial Reit, Inc. PLYM.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 22 $

contre 24 $

* Polaris Inc PII.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 68 $ de 29

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 132 $ contre 131 $

auparavant

* Prestige Consumer Healthcare Inc PBH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 71 $

contre 75

* Procter & Gamble PG.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 175 à 176 dollars

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 114 $ à 127 $

* Prologis Inc PLD.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 139$ de 120

* Public Storage PSA.N : Wells Fargo relève le prix cible de 320 $ à 330 $

* QCR Holdings Inc QCRH.O : Raymond James augmente le prix cible de 85 $ à 88 $

* Qualcomm Inc QCOM.O : UBS relève le cours cible de 165 à 175 dollars

* Qualys Inc QLYS.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 140 $, contre 150 $

auparavant

* Quantum-Si Inc QSI.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 1 $ à 2 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : JP Morgan relève le cours cible de 190 à 205 dollars

* Rambus Inc RMBS.O : Jefferies relève le cours cible de 75 $ à 120 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies ramène le cours cible de 27 $ à 22 $

* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : Guggenheim initie une couverture avec une note

d'achat; objectif de prix 70

* Repare Therapeutics Inc. RPTX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 5 $

à 3 $

* Replimune Group Inc REPL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de neutre à achat

* Reviva Pharmaceuticals Holdings RVPH.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif à 4$ de 11

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 40 $ à 47

$

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 24 à 28 dollars

* Roper Technologies Inc ROP.O : Barclays réduit le prix cible de 550 $ à 506 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le prix cible de 644 $ à 539 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le rendement du secteur de "surperformer" à

"performer"

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible de 175 $ à 181 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 175 $ à 180 $

* RTX Corp RTX.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 215 $ de 175

* RTX Corp RTX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 165 $ à 175 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 40$ contre 42

* Sailpoint Inc SAIL.O : Baird initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif 26

* Semtech Corp SMTC.O : UBS relève le cours cible de 65 à 85 dollars

* Sharkninja Inc SN.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 110$ contre 117

* Silvaco Group Inc SVCO.O : Jefferies augmente le prix cible à 8$ de 6

* Simply Good Foods Co SMPL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 34 $ à 24 $

* Sky Harbour Group Corp SKYH.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat;

objectif 13

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Jefferies relève le prix cible de 9 $ à 15 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 58 $ à 54 $

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 38 $ à 41

$

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 60,50

$ contre 66 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 116 $ contre 117 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 121 $ à 118 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Stephens réduit le prix cible de 115 $ à 110 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen réduit le prix cible de 127 $ à 120 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies augmente le prix cible de 31 $ à 33 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : UBS réduit le prix cible à 118$ de 180

* SPX Technologies Inc SPXC.N : B. Riley augmente le prix cible de 200 $ à 212 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : Raymond James réduit le prix cible de 34 $ à 32 $

* Tapestry Inc TPR.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 135 $ de 120

* Tenable Holdings Inc TENB.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 40$ contre 44

* Terex Corp TEX.N : Raymond James relève l'objectif de cours de "market perform" à

"outperform"

* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours à 420 $ contre 300

$ auparavant

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : KBW relève l'objectif de cours à 100 $ contre 98

$ auparavant

* Textron Inc TXT.N : JP Morgan réduit le cours cible à 88 $ contre 90 $ auparavant

* Thor Industries Inc THO.N : Raymond James relève l'objectif de cours de

sous-performance à performance de marché

* TJX Companies Inc TJX.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 130 à 140 dollars

* Travel + Leisure Co TNL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 82 $ contre 70 $

auparavant

* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève le cours cible de 46 à 50 dollars

* TXNM Energy Inc TXNM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* TXNM Energy Inc TXNM.N : Jefferies augmente le prix cible de 58 $ à 61,25 $

* Union Pacific Corp UNP.N : TD Cowen réduit le prix cible de 258 $ à 257 $

* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève le cours cible de 40 à 43 dollars

* Ur-Energy Inc URG.A : Northland Capital initie l'opération avec une note de

surperformance; objectif de cours de 2,15

* Vail Resorts Inc MTN.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 153 $

contre 146 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies relève le cours cible de 65 à 75 dollars

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan relève le prix cible de 70 à 79 dollars

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Truist Securities relève le prix cible de 60 à 70 dollars

* Ventyx Biosciences VTYX.O : Oppenheimer relève le cours cible à 14 $ contre 9

$

* VF Corp VFC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 12 à 14 dollars

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 180 $

contre 196 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 196 $ à 180 $

* Visteon Corp. VC.O : Barclays réduit le prix cible de 135 $ à 130 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Mizuho augmente le prix cible à 125$ de 117

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Barclays relève le prix cible de 275 $ à 325 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 365 $

contre 335 $ auparavant

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen réduit le prix cible à 109 $ contre 118 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 30 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : Needham augmente le prix cible à 45$ de 34

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : UBS relève l'objectif de cours à 39 $ contre

36 $ auparavant

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 109 $ contre

118 $

* Xcel Energy XEL.O : Mizuho augmente le prix cible à 87 $ contre 83 $

* Xencor Inc XNCR.O : RBC relève le cours cible de 15 à 18 dollars

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 39 $ contre

37 $