JCDecaux remporte le contrat du mobilier urbain publicitaire de Barcelone
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 18:06
L'accord couvre plus de 1400 Abribus et 500 MUPI, soit 3000 faces analogiques, auxquels s'ajouteront 300 écrans digitaux de nouvelle génération à technologie LED, offrant une meilleure résolution et une consommation réduite.
Ce contrat s'inscrit dans la stratégie climat du groupe visant le Net Zéro Carbone d'ici 2050, grâce à l'usage d'énergies renouvelables et d'équipements à faible impact environnemental. JCDecaux proposera ainsi la plus large offre nationale de mobilier urbain en Espagne, avec plus de 30 000 dispositifs répartis dans 25 grandes villes.
Ce succès 'marque notre retour en mobilier urbain à Barcelone' indique Jean-Charles Decaux, co-Directeur Général.
Valeurs associées
|15,6000 EUR
|Euronext Paris
|+0,39%
A lire aussi
-
L'ensemble des humains, rien qu'en marchant, se déplace beaucoup plus chaque jour que tous les animaux sauvages terrestres, selon une étude publiée lundi, qui montre à quel point l'espèce humaine marque de son empreinte la surface du globe. Réalisée par des biologistes ... Lire la suite
-
Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a installé officiellement lundi le nouveau préfet de police de Paris Patrice Faure lors d'une cérémonie aux accents de passation de pouvoirs. Dans la vaste cour de la préfecture de police de Paris (PP), c'était lundi une ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi, alors que les signes d'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis encouragent les investisseurs, au début d'une semaine qui sera dominée par les réunions des banques ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi, profitant des espoirs de détente commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, poussant Madrid et Londres jusqu'à des niveaux record. La Bourse de Londres a terminé en très légère hausse de 0,09%, suffisante ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer