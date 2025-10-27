 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes terminent dans le vert, records à Madrid et Londres
information fournie par AFP 27/10/2025 à 17:51

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi, profitant des espoirs de détente commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, poussant Madrid et Londres jusqu'à des niveaux record.

La Bourse de Londres a terminé en très légère hausse de 0,09%, suffisante pour inscrire de nouveaux records en séance comme en clôture. La Bourse de Madrid a terminé en hausse de 0,87%, établissant également un nouveau sommet historique en clôture.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,16%, non loin de ses niveaux record atteints la semaine dernière. La Bourse de Francfort a gagné 0,28% et Milan 1,00%.

