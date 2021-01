Le debrief Bourse du 7 janvier : le CAC 40 parie sur une puissante relance américaine

Malgré les scènes de chaos hier à Washington, la Bourse de Paris a débuté la séance dans le vert. Les investisseurs se concentrent sur la possible mise en place de mesures supplémentaires de soutien à l'économie avec la prise de contrôle du Sénat par le camp démocrate.

Le CAC 40 termine la séance vers les points porté par des marchés américains également à la hausse, saluant la validation de l'élection de Joe Biden.

Du côté des valeurs

Saint-Gobain s'offre une hausse de %, le groupe a annoncé hier soir que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait nettement dépasser les attentes et atteindre près 10,2 milliards d'euros, soit une croissance interne de plus de 6%. Kepler Cheuvreux a par ailleurs relevé son objectif de cours à 46 euros contre 39 euros.

Les valeurs dites cycliques à l'instar de l'automobile profitent XXX. Renault et Michelin qui s'offrent respectivement

LVMH aussi bien orienté après la finalisation du rachat de Tiffany. Ce qui met fin à une opération amorcée en novembre 2019.

A l'inverse, c'est un plongeon pour Atos après une information de Reuters évoquant un possible rachat de l'américain DXC Technology pour 10 milliards de dollars. Le groupe a confirmé en début d'après-midi avoir approché son concurrent en vue d'une transaction amicale mais temporise indiquant qu'à ce stade, ' il n'existe aucune certitude que cette approche débouchera sur un accord ou une transaction '. Insuffisant pour rassurer les marchés.

A noter que Worldline, Vivendi et Danone sont également en repli.

Dans l'actualité également, le feuilleton Veolia/Suez se poursuit. Veolia a annoncé avoir soumis au conseil d'administration de Suez sa proposition d'offre publique sur les 70,1% du capital de son rival qu'il ne possède pas encore.

Sur le SBF 120, Mc Phy Energy gagne %.

Plastic Omnium, plus forte progression sur le SBF 120.

Parmi les autres classes d'actifs à risques, après sa forte hausse des derniers jours, le pétrole marque le pas.

Outre-Atlantique, les marchés font eux aussi peu état des incidents de la veille au Capitole. Et misent sur une amplification de la relance économique. Au moment de la clôture parisienne, les trois indices de la Bourse de New York évoluent dans le vert avec un Nasdaq qui gagne plus de 2%