Investir dans l'IA et l'innovation avec Edmond de Rothschild AM

Investir dans l'IA et l'innovation ne se résume pas à acheter Nvidia et des valeurs de la tech US. Lors de cette 4e édition de Boursolive Les Rencontres, Alexis Bardou, analyste tech, et Bing Yuan, gérante, tous deux chez Edmond de Rothschild AM, détaillent comment la vague IA a touché les entreprises et comment elle se répercute tout au long de la chaine de valeur.

Ils donnent également des solutions concrètes d'investissement pour les particuliers qui voudraient s'exposer à cette thématique.