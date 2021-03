Zoom sur la sélection des Oscars avant la cérémonie du 25 avril

France 24 • 17/03/2021 à 16:18

La cérémonie des Oscars aura lieu le 25 avril prochain. Dans la liste des nommés, les plateformes VOD font une grande montée en puissance qui s'explique en partie par les fermetures de salles à cause de la pandémie. Sur Netflix, "Mank" de David Fincher fait la course en tête avec dix nominations. Sur la même plateforme, "Les 7 de Chicago", d'Aaron Sorkin, est nommé dans six catégories. Chez Amazon Prime, "Sound of Metal" est lui aussi sélectionné à six reprises.