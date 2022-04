Zelensky appelle l'Occident et l'ONU à agir : le président ukrainien "est parfaitement dans son rôle"

information fournie par France 24 • 07/04/2022 à 13:15

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les hommes politiques occidentaux à trouver rapidement un accord concernant un embargo sur le pétrole russe. Cela fait suite à un discours enflammé où il a exhorté l'ONU à agir "immédiatement" contre la Russie au regard de ses "crimes de guerre" commis selon lui en Ukraine. Il réclame notamment son exclusion du Conseil de sécurité. Moscou, quant à elle, rejette toute accusation d'exactions. Selon Florent Parmentier, politologue, secrétaire général du Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) et invité de FRANCE 24, "Le Président Zelensky est parfaitement dans son rôle". Après l'onde de choc provoquée par la découverte le week-end dernier de nombreux cadavres à Boutcha, près de Kiev, où l'Ukraine accuse les Russes de massacres, l'Union européenne et Washington ont intensifié leur pression économique et diplomatique contre la Russie dans l'espoir de lui faire lâcher prise.