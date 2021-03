France 24 • 26/03/2021 à 17:12

La Chine est présente dans tous les pays d'Afrique. Mais en particulier en Zambie, la nation du continent où elle a le plus investi l'an passé. Les liens entre Pékin et Lusaka sont étroits et remontent à plusieurs décennies. Aujourd'hui, la Chine possède un tiers de la dette nationale zambienne. Elle est active dans les secteurs industriel et minier, mais aussi agricole. Certains Zambiens dénoncent un néo-colonialisme.