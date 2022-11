Yanjing, la ville chinoise "la plus étroite du monde", mise sur le tourisme

information fournie par France 24 • 02/11/2022 à 15:56

Cette cité construite le long de la rivière Nanxi, dans le sud de la Chine est la plus étroite du monde : pour 5 kilomètres de long, Yanjing mesure à certains endroits seulement 30 mètres de large. Mais malgré sa croissance limitée par la géographie époustouflante de la région, les habitants ont réussi à transformer cet ancien centre névralgique de transports de marchandises en une métropole d'environ 400 000 habitants. Des images aériennes de la ville isolée sont devenues virales sur les réseaux sociaux chinois. Avec seulement deux rues le long de chaque rive du fleuve, cet endroit unique espère capitaliser sur sa nouvelle popularité et attirer plus de touristes.