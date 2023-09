Xavier Bettel : "L'Europe n'est pas un tiroir-caisse où l'on prend sans respecter les droits"

information fournie par France 24 • 29/09/2023 à 19:02

Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg, libéral, du Parti démocratique (DP) à la tête d'une coalition avec les Socialistes et les Verts, remet son mandat en jeu le 8 octobre pour les élections législatives. Pays fondateur de l'Union européenne, l'un des plus petits mais aussi le plus riche, le Luxembourg a une vision très "communautaire" des défis migratoires, économiques et de défense auxquels les Vingt-Sept sont confrontés, ainsi que des droits des minorités, sujet sensible pour lui.