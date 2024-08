Walz incarne "l'Amérique oubliée" tout en se rapprochant de la "gauche progressiste"

information fournie par France 24 • 23/08/2024 à 00:59

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, choisi comme colistier par Kamala Harris pour l'élection présidentielle de novembre, a prononcé un discours dans lequel il a promis que la vice-présidente remporterait le scrutin face à Donald Trump. "Nous sommes ici ce soir pour une seule raison: nous aimons notre pays", a dit Tim Walz au troisième soir de la convention nationale du Parti démocrate. Ancien enseignant, entraîneur sportif et retraité de l'armée américaine, Tim Walz, 60 ans, était peu connu du grand public avant que Kamala Harris ne le désigne comme colistier. Il a apporté une note plus populaire, rustique, à la campagne électorale des démocrates, revigorée par la candidature de Kamala Harris après que le président Joe Biden a mis fin à sa campagne de réélection. Le gouverneur du Minnesota a estimé qu'aux Etats-Unis, aucun enfant ne devrait avoir faim et que l'accès au système de santé et au logement étaient des droits humains. Tim Walz a également appelé à protéger les libertés qui, selon les démocrates, seraient menacées en cas de victoire de Donald Trump. Plus de précisions avec Pierre Bourgois, Auteur et Maître de conférences en science politique à l'Université catholique de l'Ouest.