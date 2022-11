Wagner, l'armée de Poutine ? Mali, Centrafrique, Libye, Ukraine : la Russie est à l'offensive

information fournie par France 24 • 24/11/2022 à 20:13

L’arrivée de des mercenaires de Wagner au Mali il y a un an est le signe d’un réengagement de Moscou en Afrique selon un rapport de l’INSERM. Le groupe paramilitaire fait également l'actualité cette semaine avec un rapport du groupe All Eyes on Wagner qui dénonce les exactions commises par ses mercenaires au Mali : au moins 23 cas d’assassinats et de violation des droits des droits humains. Et ce texte voté par le Parlement Européen hier qualifiant la Russie d’Etat « promoteur du terrorisme » et qui utilise des moyens terroristes.