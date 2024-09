information fournie par France 24 • 06/09/2024 à 11:45

En visite à Ramstein, en Allemagne, le présidnet ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé "plus d'armes" aux alliés, "afin de repousser les forces russes" du territoire ukrainien "et en particulier dans la région de Donetsk", à l'est.