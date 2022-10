Visite d’Elisabeth Borne en Algérie : "il y a une reprise du dialogue"

information fournie par France 24 • 11/10/2022 à 14:23

La Première ministre Elisabeth Borne, en visite pour deux jours à Alger avec une quinzaine de ministres a été accueillie par son homologue algérien, Aymen Benabderrahmane. A l’issue de ce déplacement, un partenariat a été renouvelé. Va-t-on vers un réchauffement des relations franco-algériennes ? Selon Alexandre Kateb, économiste, professeur à Sciences Po et fondateur du cabinet The Multipolarity Report, invité de France 24, "cette visite concrétise les engagements qui ont été énoncés lors de la visite d’Emmanuel Macron à Alger et rétablie les contacts au niveau intergouvernemental". Décryptage.