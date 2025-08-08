Un véhicule des forces de l'ordre calciné dans une rue de Port-au-Prince témoigne du climat d’insécurité: la capitale haïtienne est en proie à la violence de bandes armées. Des habitants dénoncent l'inaction de l'Etat.
Violences en Haïti: des habitants de Port-au-Prince dénoncent l'inaction de l'Etat
