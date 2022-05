Violences au Stade de France : Darmanin dénonce une "fraude massive", Johnson demande une enquête

information fournie par France 24 • 30/05/2022 à 15:56

Après le chaos de samedi puis la controverse dimanche, les premières explications ce lundi 30 mai : le ministère français des Sports a réunit les organisateurs de la finale de Ligue des champions, la police et les autorités locales pour "tirer les leçons" d'un fiasco qui survient à un an de la Coupe du monde 2023 de rugby et à deux ans des JO-2024 de Paris. Gérald Darmanin a dénoncé une "fraude massive" des billets de la part des supporters de Liverpool, et a détaillé les problèmes organisationnels à l'abord du stade du fait d'un afflux non contrôlé de supporters. Les précisions du journaliste de France 24 Sylvain Rousseau.