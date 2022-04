Vincent Lindon, président du jury au 75e Festival de Cannes 2022

information fournie par France 24 • 27/04/2022 à 16:22

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Xavier Leherpeur reviennent sur la composition du jury du 75e Festival de Cannes. Avec pour président : l'acteur Vincent Lindon, grand habitué de la Croisette. Également au programme de cette émission, les sorties cinéma de la semaine : Niels Schneider en soldat de retour d'Afghanistan dans "Sentinelle sud" ; "Hit the road", un road movie tendre et poétique en Iran et "La femme du fossoyeur" un premier film venu de Somalie.