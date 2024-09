information fournie par France 24 • 18/09/2024 à 13:28

Au regard de la situation budgétaire qu'il estime "très grave", Michel Barnier ravive le spectre d'une hausse d'impôts pour les plus hauts revenus et les sociétés. Vent debout, le camp présidentiel en a fait une ligne rouge et remet désormais en question son soutien au Premier ministre. Un bras de fer qui se profile alors que le gouvernement n'a toujours pas été nommé. On en parle avec Pierre Jacquemain (Politis) et David Revault d'Allonnes (L'Hémicycle).