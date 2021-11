Vers un super mois de novembre pour les marchés ?

information fournie par Ecorama • 02/11/2021 à 14:10

Malgré les pénuries, l'inflation et l'incertitude qui plane en attendant la prise de parole de la FED mercredi, rien ne semble effrayer les marchés actions. Alors que le CAC 40 se rapproche de son plus haut historique, l'euphorie du mois d'octobre va-t-elle se poursuivre en novembre ? Analyse de Mabrouk Chetouane, directeur de la recherche et de la stratégie chez BTM IM. Ecorama du 2 novembre 2021, présenté par Julien Gagliardi sur Boursorama.com