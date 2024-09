Véronique Tadjo invite la jeunesse africaine à tordre le cou au destin

information fournie par France 24 • 09/09/2024 à 15:54

L’autrice franco-ivoirienne Véronique Tadjo publie son dixième roman, "Je remercie la nuit", aux éditions Mémoire d’encrier. Un récit poignant sur fond de crise politique ivoirienne de 2011. Flora et Yasmina sont deux étudiantes à Abidjan, dont la vie va basculer dans l’enfer à cause de la crise postélectorale de 2011, dans laquelle Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se disputent la victoire à la présidentielle. De ce point de départ, Véronique Tadjo tisse une histoire de destins croisés entre son pays natal et son pays d’adoption, l’Afrique du Sud. Elle est l’invitée de Fatimata Wane.