Venezuela : les Amérindiens waraos durement touchés par le fléau du sida

information fournie par France 24 • 01/12/2022 à 15:24

Les Waraos, communauté amérindienne du Venezuela, sont la deuxième plus grande population indigène du pays. Ils vivent dans le delta du fleuve Orénoque, à l’est du pays. Isolés géographiquement et économiquement, ils sont nombreux à vivre dans la précarité. Il y a quinze ans, de premiers cas de VIH ont été détectés. Depuis, l’épidémie est devenue galopante, avec un taux de mortalité particulièrement élevé. Le manque d’éducation et les croyances, ainsi que l’effondrement économique du pays, rendent la sensibilisation et l’accès aux médicaments difficiles. Reportage de Herminia Fernández et Omar García de France 24 en espagnol, raconté en français par Laura Roudaut.